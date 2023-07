Stand: 06.07.2023 22:04 Uhr Mann klettert auf Wohnhaus und wirft Ziegel auf die Straße

Ein 40-jähriger Mann hat in Norden (Landkreis Aurich) am Donnerstag einen Polizeieinsatz ausgelöst. Den Angaben zufolge war er am Vormittag auf das Dach eines Wohnhauses geklettert und hatte aus etwa acht Metern Höhe Ziegel auf die Straße geworfen. Eine Passantin wurde nur knapp verfehlt. Die Polizei überwältigte den Mann und nahm ihn in Gewahrsam. Die Ermittler bitten die unbekannte Frau, die beinahe von einem Dachziegel getroffen wurde, sich als Zeugin bei der Polizei unter der Telefonnummer (04931) 92 10 zu melden.

