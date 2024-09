Stand: 19.09.2024 09:56 Uhr Mann im Landkreis Aurich fährt gegen Baum - mehrere Verletzte

In Bedekaspel im Südbrookmerland (Landkreis Aurich) ist ein 32-Jähriger bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Der Mann aus Emden war in der Nacht zu Donnerstag in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer und seine 32-jährige Beifahrerin wurden lebensgefährlich verletzt. Ein 47-jähriger Mitfahrer wurde schwer verletzt. Alle drei kamen in Krankenhäuser. Die Polizei ermittelt nun die Unfallursache.

