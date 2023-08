Stand: 05.08.2023 19:00 Uhr Mann bei Zusammenstoß mit Nordwestbahn schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Zug der Nordwestbahn ist am Samstagnachmittag ein 46-jähriger Autofahrer in Oldenburg schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der Mann nach ersten Erkenntnissen offenbar die geschlossenen Halbschranken an einem Bahnübergang in der Innenstadt umfahren. Das Auto wurde durch den Zusammenprall mit dem Zug nach Polizeiangaben völlig zerstört. Ersthelfer befreiten den eingeklemmten Oldenburger aus den Trümmern seines Fahrzeugs. Lebensgefahr bestehe laut Polizei nicht. Die Bahnstrecke zwischen Oldenburg und Bad Zwischenahn war zwischenzeitlich komplett gesperrt. Am Abend lief der Bahnverkehr wieder planmäßig.

VIDEO: Auto prallt mit Zug zusammen: Fahrer schwer verletzt (05.08.2023) (1 Min)

