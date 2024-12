Stand: 12.12.2024 11:59 Uhr Mann bei Überfall in Bremen durch Messerstich verletzt

Unbekannte haben am Mittwochnachmittag einen 36-Jährigen in Bremen-Vegesack angegriffen und mit einem Messer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, wollten die drei Männer den 36-Jährigen offenbar ausrauben. Dieser konnte nach eigenen Angaben verhindern, dass die Unbekannten in seine Tasche griffen. Später habe er einen Fußgänger am Vegesacker Bahnhofsplatz um Hilfe gebeten, so die Beamten. Der Mann kam mit einer Stichverletzung in der Schulter in eine Klinik. An den Ort des Angriffs erinnerte sich der 36-Jährige laut Polizei nicht. Die Beamten suchen jetzt Zeugen, die den Vorfall gesehen haben. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer (0421) 362 3888 entgegen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min