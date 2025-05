Stand: 14.05.2025 15:36 Uhr Mann bei Messerangriff am Hauptbahnhof Bremen schwer verletzt

Bei einem Messerangriff in Bremen hat am Montag ein 35-jähriger Mann schwere Verletzungen erlitten. Laut einem Polizeisprecher wurde der Mann in einem Geschäft am Bahnhofsplatz von einem 46-Jährigen attackiert. Der mutmaßliche Täter konnte vorläufig festgenommen werden. Er hatte den Angaben zufolge ein Messer vor sich abgelegt, das die Beamten sicherstellten. Nach ersten Erkenntnissen sollen die beiden Männer vor dem Angriff miteinander gesprochen haben. Ob sie sich kannten, ist noch unklar. Der 35-Jährige kam mit Schnittverletzungen in ein Krankenhaus. Er soll nicht in Lebensgefahr schweben, wie der Sprecher mitteilte.

