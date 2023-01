Stand: 14.01.2023 17:53 Uhr Mann bedroht Passanten mit Beil - Flucht mit dem Fahrrad

In Cuxhaven hat ein Mann Passanten mit einem Handbeil bedroht. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, näherte sich der 42-Jährige am Freitagvormittag zunächst einem Auto, hob das Beil und forderte den Fahrer lautstark auf, aus dem Auto zu steigen. Danach habe der Cuxhavener weitere Personen mit dem Werkzeug bedroht, insbesondere eine junge Frau. Der 42-Jährige floh den Angaben zufolge auf einem Fahrrad, konnte aber kurz darauf festgenommen werden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 14.01.2023 | 18:00 Uhr