Mann attackiert Freundin und greift Helfer mit Waffe an Stand: 22.09.2023 17:58 Uhr Die Polizei ermittelt wegen versuchten Totschlags gegen einen Mann, der in Wilhelmshaven zwei Menschen verletzt hat. Die beiden waren offenbar seiner Freundin zu Hilfe geeilt.

Wie die Polizei mitteilte, hatten die 30-jährige Frau und der 34 Jahre alte Mann in der Nacht zu Freitag Hilferufe aus einer Wohnung gehört. Der Mann trat daraufhin die Tür zur Wohnung ein. Der 25-jährige Bewohner griff die beiden mit einem Messer oder einem Beil an. Zudem trat er der 30-Jährigen in die Kniekehlen, woraufhin diese stürzte. Der Bewohner stach auf beide Passanten ein und verletzte die Frau dabei schwer am Hinterkopf, der Mann wurde leicht verletzt.

Ermittler: Mann vermutlich Drogendealer

Die Polizei traf an der Wohnung auf den "hochaggressiven" Mann, der behauptete, dass nichts Ungewöhnliches geschehen sei. Die Beamten forderten ihn auf, die Wohnung zu verlassen. Auf dem Weg habe er erneut versucht, seine Freundin anzugreifen. Als einer der Beamten ihn festnehmen wollte, griff er auch diesen an und zerriss dessen Uniformhemd. In der Wohnung seien Betäubungsmittel und Verpackungsmaterial gefunden worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann mit Drogen handelt.

