"Lübeck" läuft nach letztem Einsatz in Wilhelmshaven ein Stand: 16.06.2022 14:27 Uhr Nach 32 Dienstjahren ist die Fregatte "Lübeck" zum letzten Mal von einem Einsatz zurückgekehrt. Die Besatzung des Kriegsschiffs lief am Donnerstag nach fünfmonatigem NATO-Einsatz im Heimathafen ein.

Am späten Vormittag legte die "Lucky Lübeck", wie sie von der Crew genannt wird, in Wilhelmshaven vor rund 700 Familienangehörigen, Freunden sowie Soldatinnen und Soldaten an. Der Abschied von der Fregatte sei für viele Kameradinnen und Kameraden ein sehr emotionaler Moment, wie ein Marinesprecher sagte.

Fregattenkapitän trennt sich mit "gemischten Gefühlen"

"In einer zugespitzten Sicherheitslage gleichzeitig die Außerdienststellung der 'Lübeck' vorzubereiten, führt zu gemischten Gefühlen", sagte Fregattenkapitän Kai Röckel. Die Besatzung war seit Januar in der Ägäis unterwegs, um gegen Schleuserkriminalität vorzugehen.

Letztes Schiff der Bremen-Klasse F122

Mit dem Außerdienststellen der "Lübeck" zum Jahresende endet in der Bundeswehr die Ära der Fregatten der sogenannten Bremen-Klasse F122, wie das Marinekommando weiter mitteilte. Während ihres Dienstes legte das Marineschiff 863.449 nautische Meilen zurück - das entspricht laut Marine etwa 40 Weltumrundungen.

Weitere Informationen Letzter Einsatz für Fregatte "Lübeck" hat begonnen Angehörige verabschiedeten Besatzung und Schiff am Montag in Wilhelmshaven. Im Juni soll die "Lübeck" zurück sein. (17.01.2022) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.06.2022 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Deutsche Marine Bundeswehr