Stand: 02.05.2023 14:27 Uhr Lohne: Unbekannte legen Betonteile auf Bahngleise

Unbekannte haben am Sonntag in Lohne (Landkreis Vechta) offenbar zweimal kurz hintereinander Betonteile auf die Gleise der Bahnstrecke Delmenhorst-Hesepe gelegt. In beiden Fällen konnten laut Polizei Züge der Nordwestbahn nicht rechtzeitig bremsen und kollidierten mit den Hindernissen. Trotzdem habe es keine größeren Schäden an den Zügen gegeben, hieß es. Beide konnten ihr Fahrt fortsetzen. Beide Vorfälle ereigneten sich in Nähe des Bahnüberganges Krimpenforter Straße in Lohne. Bereits Mitte April haben Unbekannte in diesem Bereich zweimal einen Klappstuhl auf die Gleise gestellt. Die Bundespolizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Hinweise werden unter der Telefonnummer (0441) 21 83 80 entgegengenommen.

