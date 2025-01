Stand: 21.01.2025 16:06 Uhr Löningen: Fahrer verliert Kontrolle über Lkw - und stirbt

In Löningen (Landkreis Cloppenburg) ist am Dienstagmorgen ein Lkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der 60-Jährige war ersten Erkenntnissen zufolge auf der Elberger Straße unterwegs, als sein Lkw ins Schlingern geriet. Daraufhin verlor der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug: Der Lastwagen streifte ein entgegenkommendes Auto und kollidierte mit einem Baum, wie die Polizei mitteilte. Der 60-Jährige starb demnach noch an der Unfallstelle. Die 23-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Autos wurde den Angaben zufolge leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Aufräumarbeiten wurde die Fahrbahn zwischenzeitlich gesperrt.

