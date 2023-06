Stand: 05.06.2023 19:17 Uhr Lkw überrolt 80-jährigen Radfahrer - Mann stirbt

In Twistringen im Landkreis Diepholz ist am Montag ein 80-Jähriger von einem Lkw überrollt und dabei tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte ein 56-jähriger Lkw-Fahrer an der Kreuzung aus der Westerstraße kommend auf die Bundesstraße 51 abbbiegen. Dabei übersah er den Angaben zufolge aus bislang ungeklärter Ursache den Radfahrer, der unter den Lkw geriet. Der 80-Jährige starb noch an der Unfallstelle. Die Bundesstraße wurde laut Polizei für die Unfallaufnahme sowie für erste Ermittlungen für mehrere Stunden voll gesperrt.

