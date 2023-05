Lkw mit 24.000 Flaschen Bier kippt in Wassergraben Stand: 26.05.2023 11:06 Uhr Auf der L812 bei Jever (Landkreis Friesland) ist am Donnerstag ein Lkw mit 24.000 Flaschen Bier in einen Graben gerutscht. Die Bergungsarbeiten waren aufwendig und geruchsintensiv.

Warum der Sattelzug von der Fahrbahn abkam, ist nach Auskunft der Polizei unklar. Am Abend musste die Straße für den Verkehr gesperrt werden, um die 1.200 Bierkisten per Hand aus dem Lkw zu bergen. Die Arbeiten dauerten laut der Polizei bis 2 Uhr in der Nacht. Wie viele Flaschen den Unfall unbeschadet überstanden haben, konnten die Beamten nicht sagen. Vor Ort sei allerdings ein latenter Biergeruch wahrnehmbar, hieß es. Der 36-jährige Fahrer des Lastwagens blieb unverletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 26.05.2023 | 06:30 Uhr