Stand: 08.03.2023 12:56 Uhr Lkw erfasst Radfahrerin in Delmenhorst - Frau stirbt

Bei einem schweren Unfall in Delmenhorst ist am Mittwoch eine Frau ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein Lkw-Fahrer die Frau übersehen, als er von einem Parkplatz fuhr, sagte ein Polizeisprecher dem NDR Niedersachsen. Die Frau wurde dabei tödlich verletzt. Die Polizei ermittelt derzeit zum Unfallhergang. Immer wieder kommt es zu Unfällen zwischen abbiegenden Lkw und Radfahrenden - zuletzt Mitte Februar in Hannover.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 08.03.2023 | 15:00 Uhr