Stand: 24.04.2025 10:51 Uhr Seit zwei Monaten vermisst: Polizei Bremen sucht 67-Jährige

Die Polizei in Bremen sucht nach der vermissten Gabriele Müggenburg aus Vegesack. Die 67-Jährige ist seit zwei Monaten verschwunden. Sie wurde laut Polizei zum letzten Mal am 20. Februar in der Gerhard-Rohlfs-Straße gesehen. Ihr Sohn erreicht sie schon seit dem 18. Februar nicht mehr. Da die Ermittlungen erfolglos geblieben sind, starten die Beamten deshalb einen weiteren Aufruf. Sie vermuten, dass sich die Gesuchte in der südlichen Wesermarsch aufhalten könnte. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (0421) 362 38 88 entgegen.

