Verkehrskontrolle: Social-Media-Profil überführt Frau

Bei einer Verkehrskontrolle in Wilhelmshaven hat eine 23-Jährige falsche Personalien angegeben. Nach Angaben der Polizei war die Frau am Mittwochabend kontrolliert worden. Die Abfrage hatte ergeben, dass für die angegebenen Personalien kein Führerschein vorliegt. Die Beamten vor Ort hatten jedoch große Zweifel, ob die Frau wirklich die Person ist, die sie vorgab zu sein. Die Frau sei nervös geworden und hätte auch keinen Ausweis dabei gehabt. Eine Polizeibeamtin suchte den angegebenen Namen in den sozialen Medien: Das angezeigte Profilbild stimmte nicht mit der Person vor Ort überein, so die Polizei weiter. Daraufhin gab die 23-Jährige ihre Lüge zu. Es stellte sich heraus, dass sie bereits 2024 ihren Führerschein verloren hatte - wegen Alkohol am Steuer und Einfluss von Betäubungsmitteln. Nun erwartet sie ein weiteres Verfahren.

