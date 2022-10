Stand: 06.10.2022 16:32 Uhr Lkw-Fahrer verursacht tödlichen Unfall: Ein Jahr Bewährung

Nach dem Tod eines Lkw-Fahrers ist ein 42-Jähriger aus Sulingen zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr verurteilt worden. Ihm war vorgeworfen worden, vor zwei Jahren seinen Lkw in Bruchhausen-Vilsen (Landkreis Diepholz) absichtlich in den Gegenverkehr gelenkt zu haben, um sich das Leben zu nehmen. Der 63 Jahre alte Fahrer eines entgegenkommenden Sattelschleppers starb. Der Staatsanwalt hatte fünfeinhalb Jahre Haft wegen Totschlags gefordert, der Verteidiger lediglich eine Verwarnung. Laut Landgericht Verden konnte dem 42-Jährigen keine Absicht nachgewiesen werden. Es sei möglich, dass er den Unfall verursachte, weil er unaufmerksam war, so das Gericht am Donnerstag. Deshalb gelte in diesem Fall: Im Zweifel für den Angeklagten.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.10.2022 | 07:30 Uhr