Stand: 22.11.2024 10:20 Uhr Lkw-Fahrer mit 2,26 Promille rammt Auto in Brake

Ein stark alkoholisierter Lkw-Fahrer hat am Donnerstag in Brake (Landkreis Wesermarsch) einen Verkehrsunfall verursacht. Zeugen hatten die Polizei verständigt, nachdem sie beobachtet hatten, wie ein Sattelzug mit einem geparkten Auto kollidiert war und anschließend einfach weitergefahren war. Die alarmierten Beamten konnten den Kraftfahrer in unmittelbarer Nähe zum Unfallort stoppen, teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach habe der 30-jährige Mann aus Belarus stark nach Alkohol gerochen, ein erster Test ergab dann einen Wert von 2,26 Promille. Auch eine Blutprobe wurde ihm im Anschluss entnommen. Nun läuft gegen ihn ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min