Stand: 16.01.2023 10:54 Uhr Lkw-Fahrer muss mit 2,6 Promille aus Kabine geholt werden

Nach einer Unfallfahrt mit einem Lkw auf der A1 unter Alkoholeinfluss ermittelt die Staatsanwaltschaft Oldenburg gegen den Fahrer. Der 47-Jährige hatte laut Polizei am Sonnabend an der Tank- und Rastanlage Wildeshausen sowie auf der Zufahrt zu einem Parkplatz vor dem Dreieck Ahlhorn zwei Schutzplanken mit seinem Gespann beschädigt und war anschließend weitergefahren. Vor der Dienststelle der Autobahnpolizei in Ahlhorn sei seine Fahrt dann geendet, teilte ein Sprecher mit. Laut Polizei war der Mann so stark alkoholisiert, dass er es ohne fremde Hilfe nicht aus seiner Fahrerkabine schaffte. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 2,64 Promille angezeigt. Gegen den Mann wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt. Sein Führerschein wurde zudem beschlagnahmt.

