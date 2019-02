Stand: 25.02.2019 11:10 Uhr

Erste Fahrt der "Spectrum of the Seas" im Livestream von Oliver Gressieker

Immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel: Dieser Wunsch wird neuen Schiffen und ihrer Besatzung gerne mit auf den Weg gegeben. Heute soll die "Spectrum of the Seas", der neue Kreuzfahrtriese der Papenburger Meyer Werft, ihr Dasein auf dem Wasser beginnen. Gegen 20 Uhr wird das rund 348 Meter lange Schiff aus der Werfthalle von Schleppern ins Hafenbecken gezogen - über den exakten Termin entscheidet die Meyer Werft kurzfristig je nach Wetterlage. NDR.de überträgt das Ausdocken an dieser Stelle im Livestream.

Endspurt für die "Spectrum of the Seas" 20.02.2019 13:30 Uhr Am Montag soll die "Spectrum of the Seas" die Dockhalle der Meyer Werft in Papenburg verlassen. Derzeit werden die letzten Arbeiten am 348 Meter langen Ozean-Riesen verrichtet.







3,94 bei 18 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Werft liegt bei der "Spectrum" im Zeitplan

Auf der "Spectrum" werden derweil letzte Arbeiten vorgenommen. Wie Werftsprecher Günther Kolbe NDR.de sagte, arbeiten täglich rund 2.200 Personen auf dem Schiff. Sie sind demnach in erster Linie damit beschäftigt, den Innenausbau voranzutreiben und die wetterempfindlichen Bereiche auf dem Oberdeck fertigzustellen. Außerdem muss der Außenanstrich an einigen Stellen vollendet werden. "Wir haben noch ein gutes Stück Arbeit vor uns", sagte Kolbe. "Aber wir liegen aktuell gut im Zeitplan und sind zuversichtlich, dass alles rechtzeitig fertig wird." Schwierigkeiten wie bei der "AIDAnova", die im Dezember erst mit mehreren Wochen Verspätung an die Reederei übergeben werden konnte, gebe es nicht.

Die "Spectrum of the Seas" nimmt Form an





















Weitere Arbeiten im Werfthafen

Nach dem Ausdocken wird das Schiff nach Werft-Angaben an der Ausrüstungspier der Werft anlegen. Dort erhält es seine Schornstein-Verkleidung. Spielt das Wetter mit, wird zudem eine gläserne Aussichtsgondel auf das Schiff montiert. Bis zu 15 Passagiere können darin später in 80 Meter Höhe über dem Meeresspiegel schweben. Bis zur Emsüberführung Richtung Nordsee bleibt das Schiff im Werfthafen, wo weitere Ausrüstungsarbeiten und Erprobungen an Bord geplant sind.

Bildergalerie 38 Bilder Die schönsten Schiffe der Meyer Werft Für die Schiffsbauer bedeuten sie harte Arbeit, für die Region wertvolle Jobs - aber für unzählige "Sehleute" sind sie vor allem wunderschöne Fotomotive: die Kreuzfahrtschiffe der Papenburger Meyer Werft. Bildergalerie

350 Tonnen Farbe und 2.200 Kilometer Kabel

Die "Spectrum of the Seas" ist das vierte Schiff der sogenannten Quantum-Klasse für die Reederei Royal Caribbean. Sie hat 18 Decks und bietet bei einer Größe von rund 169.000 BRZ (Bruttoraumzahl) Platz für bis zu 4.184 Passagiere. Auch die Zahlen zum verbauten Material sind gigantisch. Laut Kolbe wurden 350 Tonnen Farbe verbraucht und Kabel mit einer Gesamtlänge von rund 2.200 Kilometern verlegt. Die Schwesterschiffe "Quantum of the Seas", "Anthem of the Seas" und "Ovation of the Seas" wurden im Herbst 2014, im Frühjahr 2015 beziehungsweise im Frühjahr 2016 an die Reederei abgeliefert. Am 1. Februar war zudem Brennstart für das fünfte Schiff der Reihe, die "Odyssey of the Seas".

Bungee-Trampolin und Wellenreiten

Zu den Höhepunkten auf der "Spectrum" gehört ein auf Kreuzfahrtschiffen bislang einzigartiger "Bungee-Dome". Mit speziellen Brillen können die Gäste hier auf großen Trampolinen in eine virtuelle Realität eintauchen. Wie auf den Schwesterschiffen gibt es auf dem Oberdeck einen Surf-Simulator und die Aussichtsgondel. Eine weitere Attraktion ist eine Bar, an der Roboter die Drinks mixen. Nach Angaben der Meyer Werft gehört die "Spectrum" zur Kategorie der sogenannten Smart-Ships. Sie bieten den Gästen unter anderem hohe Internet-Geschwindigkeiten wie an Land, Gepäck-Tracking in Echtzeit und Boarding-Zeiten von gerade einmal zehn Minuten.

Antrieb mit Marinediesel und Schweröl

Aus Umweltsicht sticht die "Spectrum" dagegen nicht hervor. Im Gegensatz zur "AIDAnova" wird sie nicht mit Flüssiggas, sondern mit herkömmlichen Marinediesel und Schweröl angetrieben. Laut Kolbe wurde allerdings ein sogenannter Scrubber zur Reinigung der Abgase eingebaut. Außerdem sei der Gesamtenergieverbrauch der Kreuzfahrtschiffe in den vergangenen Jahren deutlich gesunken, so der Werftsprecher.

Übergabe an Reederei im April

Voraussichtlich Mitte März soll die "Spectrum of the Seas" über die Ems in Richtung Nordsee überführt werden. Nach derzeitigem Stand wird sie einige Tage in Eemshaven bleiben, ehe sie von Bremerhaven aus zu mehreren Testfahrten aufbricht. Die Übergabe an die Reederei Royal Caribbean ist laut Kolbe für Mitte April vorgesehen. Anschließend führt die Jungfernfahrt ab dem 18. April von Barcelona nach Dubai. Das Schiff ist für den asiatischen Markt konzipiert und soll in diesem Jahr in erster Linie für Kurz-Kreuzfahrten zwischen China und Japan eingesetzt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.02.2019 | 17:00 Uhr