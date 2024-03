Stand: 05.03.2024 11:02 Uhr Livebilder aus dem Nest: Webcam zeigt Saatkrähe "Mathilde"

Ein Saatkrähen-Paar kann in diesem Jahr wieder beim Brüten und der Aufzucht seiner Jungen im Schlosspark von Jever live beobachtet werden. Das teilet das Schlossmuseum mit. Nach dem Baumschnitt wurde dort eine Webcam über dem Nest in einer 22 Meter hohen Esche in Betrieb genommen. Mathilde und ihr Mann sind bereits im siebten Jahr live am und im Nest zu sehen. In der Regel wird Mitte März das erste Ei gelegt. Da Saatkrähenpaare ein Leben lang zusammen bleiben und auch eine große Nistplatztreue zeigen, sei es durchaus möglich, dass das Brutpaar noch dasselbe ist wie beim Start des Projektes. Beweisen lässt sich das allerdings nicht, da die Vögel nicht markiert sind.

Weitere Informationen Webcam liefert Livebilder aus dem Nest von Krähe "Mathilde" Die Saatkrähe und ihr Partner wollen in 22 Metern Höhe brüten. Das Nest gehört zu einer Kolonie am Schloss in Jever. 13.03.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min