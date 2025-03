Stand: 13.03.2025 10:20 Uhr Livebilder aus dem Vogelnest: Webcam zeigt Saatkrähe "Mathilde"

Über das Internet können Interessierte in diesem Jahr wieder einem Saatkrähen-Paar in Jever (Landkreis Friesland) bei der Brut und Aufzucht seiner Jungen zusehen. Eine über dem Vogelnest hängende Webcam überträgt das Brutgeschehen live aus dem Schlosspark. Bald könnte es spannend werden: Ihr erstes Ei habe "Mathilde" in den vergangenen sieben Jahren zwischen dem 13. und dem 22. März gelegt, so der Naturschutzbund NABU. In der Regel lege die Saatkrähe vier bis sechs Eier. Davon sind den Naturschützern zufolge in den vergangenen Jahren jeweils zwei oder drei Jungvögel flügge geworden. Die Gruppe "Live dabei" kümmert sich demnach um die Kamera und die Dokumentation. Zu der Gruppe gehören das Schloss Jever, der NABU und weitere Umweltgruppen. Bis zu 60.000 Klicks verzeichnet "Live dabei" eigenen Angaben zufolge jährlich.

