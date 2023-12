Stand: 05.12.2023 12:22 Uhr Linienbus touchiert Häuser und prallt gegen Baum - fünf Verletzte

Ein Linienbus ist am Montagabend in Bruchhausen-Vilsen (Landkreis Diepholz) von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 67-jährige Fahrer dabei in dem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Er musste von der Feuerwehr befreit werden und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Die vier Fahrgäste im Alter zwischen 18 und 27 Jahren wurden demnach leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Den Angaben zufolge kam der Bus zunächst nach links von der Straße ab und touchierte dabei zwei Hauswände. Danach prallte er auf der rechten Straßenseite frontal gegen den Baum. Die Polizei geht davon aus, dass der 67-Jährige mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über den Bus verloren hatte. Die Polizei schätzt den Schaden auf 160.000 Euro.

VIDEO: Linienbus im Landkreis Diepholz verunglückt (1 Min)

