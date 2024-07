Stand: 17.07.2024 18:16 Uhr Linienbus gerät auf der A28 bei Ganderkesee in Brand

Auf der A28 ist am Mittwochnachmittag nahe der Anschlussstelle Ganderkesee-Ost ein Linienbus in Brand geraten. Wie ein Feuerwehrsprecher bestätigte, hat der Busfahrer das brennende Fahrzeug auf dem Seitenstreifen zum Stehen gebracht. Der 48-Jährige habe zunächst vergeblich versucht, den Motorbrand mit einem Feuerlöscher zu löschen. Beim Eintreffen der Feuerwehr habe das Heck des Busses bereits lichterloh gebrannt, so der Sprecher. Während der Löscharbeiten wurde die Richtungsfahrbahn Stuhr der A28 zeitweise gesperrt. Da sich der Linienbus auf einer Testfahrt befand, war neben dem Busfahrer lediglich ein weiterer Mitfahrer im Fahrzeug. Verletzt wurde laut Polizei durch das Feuer niemand. Über die Höhe des Schadens machte die Polizei keine Angaben, es wurden demnach Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

