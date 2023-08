"Lichtzauber im Park": Illuminationen in Bad Zwischenahn Stand: 13.08.2023 16:24 Uhr Mit leuchtenden Bäumen, abstrakten Skulpturen und Videoanimationen lädt der Park der Gärten in Bad Zwischenahn zum "Lichtzauber im Park". Zu sehen ist die Lichtkunst noch bis zum 13. September.

Im Vergleich zu den Vorjahren soll die Show anlässlich der 20. Jubiläumssaison "größer und spektakulärer" ausfallen, teilten die Veranstalter mit. Nach Einbruch der Dunkelheit bekommen Besucherinnen und Besuchern seit Samstag täglich unter anderem eine Videoanimation auf einer 100 Quadratmeter großen Wasserfontäne und Lichtprojektionen per Beamer in den Rhodoparks zu sehen. Mehrere Tausend Lichter sollen Bäumen, Pflanzen, Wiesen und Wege nicht nur erhellen, sondern anhand von Mustern und abstrakten Lichtskulpturen in Szene setzen.

Mehr als 180.000 Besucher im Vorjahr

Der Park der Gärten entstand auf dem Gelände der ersten Landesgartenschau in Niedersachsen im Jahr 2002. Die Anlage in Bad Zwischenahn ist rund 140.000 Quadratmeter groß. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 180.000 erwachsene Besucher in den Park.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 12.08.2023 | 19:00 Uhr