Stand: 08.03.2023 09:56 Uhr "Letzte Generation": Aktivisten blockieren Straße in Oldenburg

In Oldenburg haben Aktivisten der Klimabewegung "Letzte Generation" am Mittwochmorgen die Ammerländer Heerstraße in Oldenburg blockiert. Gegen 8.30 Uhr betraten acht Personen die Straße in Uni-Nähe, ein Teil von ihnen klebte sich auf die Fahrbahn. Die Polizei sperrte daraufhin den Bereich ab, der Verkehr staute sich - gravierende Auswirkungen habe die Blockade aber nicht gehabt, so die Polizei. Die Aktivistinnen und Aktivisten nahmen nach eigenen Angaben den Weltfrauentag zum Anlass für die Aktion. Der Klimawandel betreffe vor allem benachteiligte Menschen, sagte eine von ihnen dem NDR Niedersachsen - und dazu gehörten vielfach auch Frauen. Nach gut einer Stunde löste die Polizei die Blockade auf.

