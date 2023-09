Stand: 19.09.2023 19:56 Uhr Leitende Polizistin soll Kollegen zu viel Geld gezahlt haben

Bei der Polizeidirektion in Oldenburg laufen interne Ermittlungen, weil einige Beamte zu viel Geld erhalten haben sollen. Das bestätigte Polizeivizepräsident Andreas Sagehorn am Dienstag. Der Schaden beträgt demnach mehrere Zehntausend Euro. Aufgefallen sind die Unregelmäßigkeiten den Angaben zufolge schon zwischen August und Dezember vergangenen Jahres. Öffentlich wurden sie erst jetzt. Eine leitende Beamtin habe für mehrere Kollegen zu viel Geld freigegeben, verbucht als besondere Leistung, hieß es. Inzwischen gebe es ein offizielles Disziplinarverfahren gegen die Frau. Nicht allerdings gegen die Beamten, die möglicherweise zu viel Geld erhalten haben. Ob sie es zurückzahlen müssen, ist noch unklar, wie Sagehorn sagte. Seit dem 11. Januar ermittele ein Beamter der Polizeiakademie Oldenburg in dem Fall. Die Akademie ist nicht der Direktion unterstellt.

