Toter im Emder Stadtgraben: Polizei geht von Unfall aus

Nachdem eine Leiche aus dem Stadtgraben in Emden geborgen wurde, steht das Obduktionsergebnis fest. Wie die Polizei am Montag mitteilte, gibt es keine Hinweise auf eine Gewalteinwirkung durch Dritte. Die Polizei geht demnach zum jetzigen Zeitpunkt von einem Unfall aus. Zwei Bootsfahrende hatten die Leiche des 81-Jährigen am 1. November im Wasser des Emder Stadtgrabens entdeckt. Die Person konnte nach der Bergung eindeutig identifiziert werden, wie die Polizei mitteilte. Nähere Details nannte die Polizei nicht. Einen Zusammenhang zu einem seit Juni vermissten 81-Jährigen aus Emden gibt es nicht, wie eine Sprecherin der Polizei sagte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.11.2024 | 06:30 Uhr