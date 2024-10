Leer feiert den 516. Gallimarkt: Herolde eröffnen Kult-Jahrmarkt Stand: 08.10.2024 20:36 Uhr Die Stadt Leer erwartet bis zum 13. Oktober Hunderttausende Besucher zur 516. Auflage des Gallimarkts. Offiziell wird das Fest Mittwochvormittag von drei farbenprächtig kostümierten Herolden eröffnet.

Noch vor der offiziellen Eröffnung startet der Gallimarkt mit dem Viehmarkt am frühen Morgen. Seit mehr als 500 Jahren geht der Handel per Handschlag über die Bühne. Zum größten Volksfest Ostfrieslands gastieren außerdem rund 250 Fahrgeschäfte und Buden in Leer. Der Jahrmarkt läuft am Mittwoch bis 24 Uhr. Donnerstag, Freitag und Samstag geht der Rummel bis 1 Uhr nachts, am Sonntag ist um 23 Uhr Feierabend.

Das offizielle Programm im Überblick:

Mittwoch, 9.10.2024



6 Uhr Beginn des Viehmarktes an den Viehhallen

11.30 Uhr Eröffnung des Gallimarktes vor dem Rathaus

Donnerstag 10.10.2024



Tag der Betriebe

14 - 18 Uhr Triff deine Helden ( Transformers / Anna und Elsa / Deadpool / Captain America )

Freitag 11.10.2024



22 Uhr Feuerwerk über dem Leeraner Hafen

Samstag 12.10.2024



ab 18.45 Uhr Lampionfahrt auf dem Handelshafen

Sonntag 13.10.2024



10 Uhr Schaustellergottesdienst im Festzelt

13 bis 18 Uhr Verkaufsoffener Sonntag in der Fußgängerzone und den Einkaufszentren

ab 18 Uhr Happy Hour