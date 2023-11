Stand: 28.11.2023 18:07 Uhr Lebensmittelkonzern übernimmt Mehrheit an Rügenwalder Mühle

Der Wursthersteller Rügenwalder Mühle bekommt einen neuen Mehrheitseigentümer: Der Lebensmittelkonzern Pfeifer & Langen steigt bei dem bisherigen Familienunternehmen ein. Das teilten beide Firmen am Dienstag in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) und Köln mit. Wie viele Anteile dem neuen Mehrheitseigner künftig gehören werden, dazu gab es keine Angaben. Rügenwalder Mühle bleibe aber als Marke und Unternehmen erhalten, ein Abbau von Arbeitsplätzen sei nicht geplant, hieß es in der Mitteilung. Das Bundeskartellamt muss der Übernahme noch zustimmen. Zu der Pfeifer & Langen Industrie- und Handels-KG gehören neben dem gleichnamigen Zuckerhersteller Marken wie funny-frisch und Chio Chips sowie das Start-up Endori für vegane Lebensmittel. Rügenwalder war 1834 im pommerschen Rügenwalde (heute Darłowo) gegründet worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Sitz nach Niedersachsen verlegt. Das Unternehmen beschäftigt 1.030 Mitarbeiter und stellt seit Ende 2014 neben klassischer Wurst auch vegetarische und vegane Produkte her.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 28.11.2023 | 15:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Lebensmittelindustrie