Lebensgefährlich verletzt: Radfahrerin wird von Bahn erfasst

In Hemmoor (Landkreis Cuxhaven) ist am Donnerstagvormittag eine Radfahrerin von einer Bahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sei die 56-jährige Frau mit ihrem Fahrrad trotz geschlossener Schranken über einen Bahnübergang gefahren, so die Polizei. Die Fahrerin eines Zuges, der in Richtung Hamburg fuhr, leitete eine Notbremsung ein. Trotzdem habe sie einen Zusammenstoß mit der Radfahrerin nicht verhindern können, so die Polizei. Die 56-Jährige kam mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus. Die 45-jährige Zugfahrerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls behandelt. Die Fahrgäste im Zug blieben unverletzt.

