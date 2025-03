Stand: 03.03.2025 16:09 Uhr Gruppe wirft Steine von Brücke auf B68: Polizei sucht Täter

Die Polizei sucht nach mehreren Tatverdächtigen, die am Sonntagmittag Steine von einer Brücke auf die Bundesstraße zwischen Wallenhorst und Bramsche (Landkreis Osnabrück) geworfen haben sollen. Ein Stein traf ein Auto, das auf der B68 in Richtung Wallenhorst unterwegs war. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Sie geht davon aus, dass es sich bei den Tätern um eine vierköpfige Gruppe handelt. Die Beamten ermitteln wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Zeugen sollen sich bei der Polizei in Bramsche unter der Telefonnummer (05461) 94 53 0 melden.

