Langeoog: Initiative fordert Rücktritt der Bürgermeisterin Stand: 24.10.2024 11:32 Uhr Langeoogs Bürgermeisterin Heike Horn will ihr Amt aus gesundheitlichen Gründen nur noch eingeschränkt ausüben. Eine Bürgerinitiative fordert ihren sofortigen Rücktritt - und den des Gemeinderats.

Die neu gegründete Bürgerinitiative "Pro Langeoog" wirft der parteilosen Bürgermeisterin Heike Horn vor, ihr Amt nicht im Sinne der Insel zu führen und diese zu spalten. Dass Horn eigene Interessen verfolge, habe mitunter zu leeren Kassen in der Kommune geführt. In einem offenen Brief spricht sich die Initiative deshalb für den sofortigen Rücktritt der Bürgermeisterin aus. Mit einer Abwahl durch den Gemeinderat in der kommenden Woche würde die Insel Langeoog noch bis zum Herbst 2026 Bezüge an Horn zahlen, kritisiert die Initiative. Dann endet die Amtszeit offiziell. Die Initiative fordert stattdessen die "Versetzung in den Ruhestand" - somit würden alle Ansprüche erlöschen.

Tourismus, Schifffahrt und Amtsgeschäfte trennen?

Die Mitglieder der Initiative fordern zudem neue Herangehensweisen, um die Insel wieder auf wirtschaftlich gesunde Füße zu stellen. Sie beklagten, Touristen würden sich wegen steigender Preise und gestrichenen Services immer weniger eingeladen fühlen. Das Bürgermeisteramt solle deshalb vom Tourismus und der inseleigenen Schifffahrt getrennt werden. Neben den Amtsgeschäften werden diese Bereiche derzeit vom amtierenden Bürgermeister geleitet. Da sowohl die Bürgermeisterin als auch der Gemeinderat für die Entwicklungen verantwortlich seien, sollten beide so schnell wie möglich ausgetauscht werden, so die Initiative.

Horn weist Vorwürfe der Misswirtschaft zurück

Heike Horn wies den Vorwurf der Misswirtschaft entschieden zurück. Sowohl ihre Vorgänger im Amt als auch sie hätten immer daran gearbeitet, die Schulden der Gemeinde zu reduzieren. Die Idee, die drei Bereiche Tourismus, Schifffahrt und Amtsgeschäfte zu trennen, begrüßt Horn. Jedoch ließen das die derzeitigen Inselstatuten nicht zu. Horn hatte letzte Woche bekannt gegeben, dass sie krankgeschrieben sei: Ihre Amtsgeschäfte könne sie aus persönlichen Gründen auf absehbare Zeit nicht mehr mit der erforderlichen Intensität ausüben. Eine Reaktion Horns zu den Rücktrittsforderungen ist bisher noch nicht bekannt.

Weitere Informationen Langeoog: Ostfriesische Insel mit Charme und viel Strand Die autofreie Insel mit langem Sandstrand und unberührter Natur lässt sich gut zu Fuß oder mit dem Fahrrad entdecken. (17.04.2024) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.10.2024 | 08:00 Uhr