Landwirte öffnen Stalltüren für lebendigen Adventskalender

Für die Aktion lebendiger Adventskalender öffnen wieder viele Landwirte im Landkreis Cuxhaven ihre Stalltüren. Laut Kreisbauernverband Land Hadeln meldeten sich im vergangenen Jahr 2.000 Besuchende im Verlauf der gesamten Adventszeit auf den einzelnen Höfen an. Die Aktion hat in diesem Jahr in ganz Niedersachsen Nachahmer gefunden. Denn neben der Weihnachtsatmosphäre in Scheune oder Stall wollen die Landwirte auch Einblick in ihre Arbeit geben. In gemütlicher Atmosphäre wird die Weihnachtsgeschichte vorgelesen oder es wird gemeinsam gesungen. Auf einigen Höfen wird auch Glühwein oder selbstgebackenes Weihnachtsgebäck angeboten.

