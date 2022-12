Stand: 24.12.2022 16:13 Uhr Landkreis Wesermarsch: Unbekannte werfen Böller nach Frau

In Elsfleth (Landkreis Wesermarsch) haben Unbekannte am Freitag Böller in die Richtung einer Frau geworfen, die gerade am Bahnhof mit ihrem Hund Gassi ging. Der Hund geriet laut Polizei in Panik und riss an der Leine, so dass die Frau stürzte. Dabei verletzte sie sich leicht. Die Täter flüchteten in Richtung Innenstadt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Brake unter der Telefonnummer (04401) 9350 zu melden.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 24.12.2022 | 15:00 Uhr