Stand: 19.12.2022 10:39 Uhr Landkreis Vechta beendet Einsatz der mobilen Impfteams

Vor zwei Jahren hatte das Impfzentrum des Landkreises Vechta mit dem Impfen gegen das Corona-Virus begonnen. Zunächst wurden die Spritzen im Impfzentrum verabreicht. Seit Oktober 2021 waren dann nach Angaben des Landkreises Vechta rund 40 Mitarbeitende als mobile Impfteams im allen zehn Kommunen des Landkreises unterwegs. Sie boten Impfmöglichkeiten auch auf dem Stoppelmarkt an oder in einer Nordwestbahn. Der Landkreis Vechta berichtet, dass in den zwei Jahren insgesamt 160.000 Impfdosen verabreicht wurden. Davon 50.000 Spritzen durch die mobilen Teams. Jetzt sind vor allem Hausarztpraxen für Impfungen zuständig.

