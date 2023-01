Stand: 30.01.2023 17:25 Uhr Landkreis Diepholz: 96-Jähriger stirbt nach Fahrradunfall

In Schwarme (Landkreis Diepholz) ist am Sonntag ein 96-jähriger Radfahrer nach einem Unfall gestorben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurde er mutmaßlich bei einem Sturz so schwer verletzt, dass er trotz Reanimationsversuchen noch am Unfallort starb. Der Unfallhergang sei noch unklar. Die Polizei bittet deshalb Personen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, sich unter der Telefonnummer (04242) 969 0 zu melden.

