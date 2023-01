Stand: 05.01.2023 16:18 Uhr Landkreis Cloppenburg: Tödlicher Betriebsunfall in Löningen

Ein 66-jähriger Mann ist am frühen Donnerstagmorgen bei einem Betriebsunfall ums Leben gekommen. Er war auf dem Gelände eines Lebensmittelherstellers in Löningen (Landkreis Cloppenburg) damit beschäftigt, den Sattelauflieger eines Lastzuges zu füllen. Dabei stürzte er aus bisher ungeklärter Ursache vom Dach des Fahrzeugs mehrere Meter herab auf den Boden. Er zog sich schwerste Kopfverletzungen zu, an denen er wenig später im Krankenhaus starb.

