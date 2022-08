Stand: 27.08.2022 13:53 Uhr Landkreis Cloppenburg: 19-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall

Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am frühen Samstagmorgen auf der Kreisstraße 155 zwischen Molbergen und Lindern (Landkreis Cloppenburg) gekommen. Wie die Polizei mitteilte, prallte ein 19-Jähriger aus Lindern mit seinem Pkw in einer Linkskurve mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Er wurde in seinem Auto eingeklemmt und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Als Unfallursache vermutet die Polizei überhöhte Geschwindigkeit.

