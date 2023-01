Stand: 06.01.2023 09:54 Uhr Landkreis Aurich: 300.000 Euro Schaden nach Hausbrand

Bei einem Brand eines Einfamilienhauses in der Gemeinde Hage (Landkreis Aurich) ist am Donnerstagabend laut Polizei ein Schaden von 300.000 Euro entstanden. Das Feuer war zunächst im Wintergarten entdeckt worden und hatte dann sehr schnell auf den Dachstuhl übergegriffen. Das in dem Haus wohnende Ehepaar konnte sich selbst in Sicherheit bringen. Der Mann wurde wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung im Krankenhaus untersucht, seine Frau blieb unverletzt. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren drei Stunden im Einsatz. Nach Angaben der Feuerwehr ist das Haus durch die Raucheinwirkung vorerst nicht bewohnbar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 06.01.2023 | 06:30 Uhr