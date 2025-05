"Bandidos"-Vereinsheim: Polizei spricht von störungsfreiem Einsatz Stand: 19.05.2025 14:06 Uhr Der Rockerclub "Bandidos" hat nach Angaben der Polizei in Cuxhaven ein Vereinsheim eröffnet. Die Polizei führte in unmittelbarer Umgebung der Gaststätte umfangreiche Kontrollen durch.

Bei den Maßnahmen im Ortsteil Altenwalde-Franzenburg am Freitag und Samstag stellten die Beamten Messer, einen Schlagstock sowie Schlagschutzhandschuhe sicher. Zudem entdeckten sie in einigen Autos Kutten mit verfassungsfeindlichen Symbolen. Darüber hinaus verlief der Einsatz "störungsfrei", teilte die Polizei am Sonntagmorgen mit. "Unsere starke Präsenz setzt ein deutliches Zeichen: Rockerkriminalität wird konsequent bekämpft", sagte Einsatzleiter Bastian Schwarzat. Neben Kräften der Polizei Cuxhaven seien auch Beamte der Bereitschaftspolizei im Einsatz gewesen. Ein Sprecher der Polizei Cuxhaven hatte dem NDR Niedersachsen am Samstagabend bestätigt, dass eine niedrige dreistellige Zahl an Teilnehmern zu der Rocker-Veranstaltung angereist war.

Bundeswehr warnt Soldatinnen und Soldaten

Die Marineflieger in Nordholz haben wegen der "Bandidos"-Veranstaltung ihre Soldatinnen und Soldaten dazu aufgerufen, bis Montag nicht öffentlich in Uniform im nahen Cuxhaven zu erscheinen und das Gebiet um das neue Vereinsheim zu meiden. Der Sicherheitshinweis sei aus Fürsorgepflicht an die Beschäftigten gegangen, erläuterte ein Sprecher der Marineflieger.

