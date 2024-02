Stand: 16.02.2024 16:27 Uhr Kunden stoppen Ladendieb mit zehn Gläsern Nuss-Nougat-Creme

In Bremerhaven muss ein Ladendieb extrem viel Lust auf etwas Süßes gehabt haben. In einem Supermarkt verstaute er heimlich zehn Gläser Nuss-Nougat-Creme in einem Rucksack, den er mitgebracht hatte. Dabei sei er - so die Polizei - von einer Mitarbeiterin beobachtet worden. Als sie ihn an der Kasse zur Rede stellen wollte, habe er sie zur Seite gestoßen, wobei sie sich verletzt habe. Bei seinem Versuch, aus dem Laden zu fliehen, hielten in mehrere Kunden fest, bis die Polizei eintraf. Gegen den 33-Jährigen wird nun unter anderem wegen räuberischen Diebstahls ermittelt.

