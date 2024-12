Stand: 04.12.2024 09:01 Uhr Kugeltöpfe aus dem Mittelalter: Seltener Fund bei Grabungen in Emden

Archäologen haben bei Grabungen in Emden fünf unbeschädigte kugelförmige Töpfe gefunden. Die Experten gehen davon aus, dass es sich um Gefäße aus dem 12. bis 13. Jahrhundert handelt. Laut der Ostfriesischen Landschaft in Aurich ist der Fund besonders, da intakte Gefäße damals selten weggeworfen wurden. Üblicherweise stoßen Fachleute bei Grabungen auf beschädigte Stücke oder Scherben, heißt es. Neben den Töpfen haben die Experten zwei Pferdeschädel ohne Unterkiefer gefunden. Möglicherweise handle es sich um eine Vorratsgrube, die vergessen oder aufgegeben wurde, so Jan Kegler, Leiter des Archäologischen Forschungsinstituts. Die leicht eiförmige Form der Gefäße könnte zudem darauf hinweisen, dass sie nicht aus der Region stammen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 04.12.2024 | 08:30 Uhr