Stand: 05.11.2022 19:06 Uhr Krummhörn: Feuerwehr rettet Pferd aus Wassergraben

Die Feuerwehr hat am Sonnabend in Krummhörn (Landkreis Aurich) ein Pferd aus einem Wassergraben gerettet. Mit einem Kran sei das entkräftete Tier aus der Notlage befreit worden, teilte ein Sprecher mit. Das Pferd blieb offenbar unverletzt und konnte von den Besitzern zurück zum Stall geführt werden. Wie das Tier in den Wasserlauf geraten konnte, sei völlig unklar, sagte der Sprecher. Eine Spaziergängerin hatte das Pferd im sogenannten Freepsumer Meerschloot bemerkt und die Feuerwehr alarmiert.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 05.11.2022 | 18:00 Uhr