Stand: 16.08.2023 11:00 Uhr Kreuzungsunfall in Wilhelmshaven - Zwei Fahrerinnen verletzt

Beim Zusammenstoß zweier Pkw auf einer Kreuzung in Wilhelmshaven sind zwei Frauen verletzt worden. Laut Polizei übersah eine 24-jährige Fahrerin am Mittwochmorgen beim Abbiegen nach links den entgegenkommenden Pkw einer 39-Jährigen. Die Wagen prallten zusammen. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Eine der beiden Frauen wurde in die Klinik nach Westerstede geflogen, die zweite Unfallbeteiligte wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Über die Schwere der Verletzungen lagen der Polizei zunächst keine Informationen vor. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.

