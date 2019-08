Stand: 22.08.2019 11:17 Uhr

Kommt Tesla in den Nordwesten Niedersachsens?

Volkswagen bastelt gerade am Umschwung zur Elektromobilität. Demnächst könnte der Konzern dabei Konkurrenz vor der eigenen Haustür bekommen. Der amerikanische Autobauer Tesla setzt ausschließlich auf Elektroautos und hat damit Maßstäbe in der Branche gesetzt. Nun denkt Tesla offenbar darüber nach, in Niedersachsen einen Produktionsstandort zu eröffnen. Das berichtet NDR 1 Niedersachsen.

Landesregierung hofft auf Tesla-Zusage

Die Landesregierung hofft auf eine positive Entscheidung des US-Unternehmens. Tesla habe sich auch in Niedersachsen umgeschaut, teilte das Wirtschaftsministerium in Hannover am Donnerstag mit. Auf der Grundlage des Anforderungsprofils des Unternehmens seien potenzielle Standorte präsentiert worden, so das Ministerium. "Ich würde mich über ein Engagement von Tesla und die damit verbundenen neuen Arbeitsplätze in unserem Land freuen", sagte Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU).

Emden und Dörpen im Gespräch

Medienberichten zufolge könnte Emden zum Standort für eine Batterie- und Autofabrik von Tesla werden. Die Stadt hatte bereits 2018 für ein Batteriezellenwerk für E-Autos geworben und dabei auf die Nähe zu Offshore-Stromproduzenten hingewiesen. Ein weiterer möglicher Standort ist Dörpen im Landkreis Emsland. Samtgemeindebürgermeister Hermann Wocken (CDU) hat bestätigt, dass ein Team von Tesla vor Ort war und sich ein Industriegelände am Küstenkanal angeschaut hat. Wann Tesla eine Entscheidung trifft, ist nach Angaben des Wirtschaftsministeriums noch unklar.

Ostfriesland Vorreiter in Sachen Elektro-Mobilität

Am Dienstag hatte der parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, Enak Ferlemann (CDU), bei einem Besuch des Emder VW-Werks vorgeschlagen, Ostfriesland zu einer Modellregion der Elektro-Mobilität zu machen. Schließlich würden ab 2022 bei VW in Emden die ersten E-Autos vom Band rollen und die VW-Mitarbeiter zu den ersten Kunden gehören. Die Region solle daher mit Schnellladesäulen ausgestattet werden.

