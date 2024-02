Stand: 28.02.2024 10:35 Uhr Kollision mit Baum: Trümmerfeld nach Lkw-Unfall bei Löningen

Bei Löningen (Landkreis Cloppenburg) hat am Dienstagnachmittag ein Lkw-Unfall für ein Trümmerfeld auf der Landstraße und eine Sperrung bis in den späten Abend gesorgt. Nach Angaben einer Polizeisprecherin war der Fahrer eines Baustofflasters auf der L839 von der Fahrbahn abgekommen. Die Gründe sind noch ungeklärt. Der Lkw rammte eine Eiche am Straßenrand. Bei dem Unfall wurde das Führerhaus komplett zerstört. Der 42-jährige Fahrer wurde nur leicht verletzt und konnte sich selbst befreien. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Aufräumarbeiten gestalteten sich laut Polizei sehr aufwendig. Teile des Baumes, Trümmerteile des Lkw und der Aufbauten auf der Ladefläche seien auf der ganzen Straße verteilt gewesen, so die Sprecherin. Diesel und andere Betriebsstoffe liefen aus. Der beschädigte Baum musste zusätzlich gesichert werden, weil die Krone zum Teil zerstört ist.

