Stand: 25.10.2024 08:53 Uhr Kollision an Bahnübergang: Zug schleudert Auto neben die Gleise

Ein Personenzug ist am Samstagnachmittag in Schiffdorf (Landkreis Cuxhaven) auf einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem Auto kollidiert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte ein ein 85-jähriger Autofahrer im Nebel den Zug nicht gesehen. Die Bahn erfasste mit einer Geschwindigkeit von rund 80 Stundenkilometern den Wagen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde das Auto auf eine Wiese neben den Gleisen geschleudert, der Motorblock wurde herausgerissen. Wie durch ein Wunder seien der 85-Jährige und seine 79-jährige Beifahrerin unverletzt geblieben, heißt es weiter. Auch die 52 Bahnreisenden blieben demnach unversehrt. Sie mussten laut Polizei mit Taxis weiterreisen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 20.10.2024 | 18:00 Uhr