Unfall in Mulsum: Zug erfasst Auto - Frau stirbt, zwei Kinder verletzt Stand: 30.10.2024 12:54 Uhr An einem unbeschrankten Bahnübergang in Mulsum ist ein Auto von einem Zug erfasst worden. Die 35-jährige Autofahrerin stirbt, ihre zwei Kinder wurden schwer beziehungsweise lebensgefährlich verletzt.

Nach Angaben eines Polizeisprechers hatte die Frau am Freitag mit dem Auto die Gleise im Ortsteil der Gemeinde Wurster Nordseeküste im Landkreis Cuxhaven überquert, als sie von dem Zug erfasst wurde. Die Autofahrerin wurde bei dem Zusammenstoß tödlich verletzt. Im Auto saßen zudem ihre zwei Kinder im Alter von drei und sieben Jahren. Die jüngere Tochter wurde den Angaben zufolge lebensgefährlich, die Siebenjährige schwer verletzt. Beide Mädchen wurden mit Hubschraubern ins Krankenhaus geflogen.

Bahnunfall im Landkreis Cuxhaven: Drei Zugreisende verletzt

Von den rund 90 Zugreisenden wurden drei leicht verletzt. Der Lokführer erlitt bei dem Zusammenstoß einen Schock, ebenso wie viele Fahrgäste. Rettungskräfte und Polizei waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort und betreuten Unfallbeteiligte und Augenzeugen.

Strecke nach Bauarbeiten gerade erst freigegeben

Laut eines Polizeiberichts hatte es an dem betreffenden Streckenabschnitt in den vergangenen Wochen umfassende Gleisbauarbeiten gegeben. Die Strecke war dafür zwischenzeitlich gesperrt worden. Demnach war der Zugverkehr auf diesem Abschnitt am Freitag erstmals wieder zugelassen. Der Bahnübergang im Bereich Lewinger Specken ist unbeschrankt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 25.10.2024 | 14:30 Uhr