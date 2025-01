Klima vor 100.000 Jahren: Alte Lanze aus Verden soll Infos liefern Stand: 21.01.2025 15:34 Uhr Experten wollen mithilfe einer aus der Steinzeit stammenden Lanze herausfinden, wie warm es vor rund 100.000 Jahren im Landkreis Verden war. Die sogenannte Lehringer Lanze wurde 1948 in Kirchlinteln entdeckt.

Die Lanze lag zwei Meter tief im Boden und war luftdicht von Sedimentgestein umschlossen. Es handelt sich um einen dünnen Eibenholzstab, der knapp 2,40 Meter lang, in sechs Teile zerbrochen und vermutlich 120.000 Jahre alt ist. Laut Frauke Müller, Leiterin des Museums Domherrenhaus ist die Lanze die am besten erhaltene aus dieser Zeit. "Normalerweise verwittert das Holz ja. Deswegen ist die Lanze aus dieser Zeit eine von drei Holz-Exemplaren, die es überhaupt noch gibt", so Müller. Untersuchungen ergaben, dass die Neandertaler damals mit der Lanze auch Wald-Elefanten gejagt hatten. Ein Bauarbeiter hatte die Lanze vor knapp 80 Jahren bei Erdarbeiten gefunden, sie steckte zwischen den Rippen eines erlegten Wald-Elefanten.

Lanze soll Aufschluss übers Klima geben

Neben den Elefantenknochen wurden in der Grube auch Schildkrötenpanzer gefunden. Deshalb gehen die Wissenschaftler davon aus, dass es damals in der Region sehr viel wärmer gewesen sein muss als heute. Menschen und Tiere lebten demnach in einer sogenannten Warmzeit. Wissenschaftler vom Niedersächsischen Landesamt für Denkmalpflege in Hannover sollen die Lanze nun noch einmal untersuchen. Sie wollen herausfinden, wie das Klima vor rund 100.000 Jahren im Landkreis Verden war. Das Land Niedersachsen fördert das Projekt. Die Lehringer Lanze wird für gewöhnlich im Museum Domherrenhaus in Verden gezeigt. Ähnlich alte Waffen wie die Lanze wurden in Niedersachsen bisher nur in Schöningen (Landkreis Helmstedt) gefunden. Zu dem Fund gehören die Schöninger Speere, die in einem eigenen Museum gezeigt werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Archäologie