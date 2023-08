Stand: 17.08.2023 16:59 Uhr Kleiner Hund bringt auf A29 Autofahrer in Gefahr

Ein seit Donnerstag entlaufener Hund sorgte in Wilhelmshaven für Aufregung. Wie die Polizei mitteilte, war der Hund am Morgen seiner Halterin entlaufen und machte sich zunächst auf den Weg in Richtung Freiligrathstraße bis zur A29. Dort lief er laut Polizei auf die Fahrbahn in Fahrtrichtung Wilhelmshaven in entgegengesetzter Richtung. Hier sei es zeitweise zu gefährlichen Situationen gekommen. Mehrere Verkehrsteilnehmer stoppten den Angaben zufolge ihre Fahrzeuge und stiegen aus, um beim Einfangen des Hundes zu helfen. Nach einem Seitenwechsel habe sich die Spur des Hundes im Bereich der Abfahrt Coldewei verloren, hieß es. Der beigefarbene Hund mit langem Fell konnte bislang nicht zu seiner Halterin zurückgebracht werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 17.08.2023 | 15:00 Uhr